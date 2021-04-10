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Витамины, которые опасно принимать без назначения врача

Мария Грибова
1 час назад
Большинство витаминов не образуется в нашем организме, поэтому они должны регулярно поступать извне. Например, с помощью продуктов питания или добавок. Однако далеко не все витамины можно принимать без назначения врача. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

Витамин А и бета-каротин (провитамин А)

Этот витамин незаменим для зрения, участвует в формировании и поддержании здоровья костей, зубов и кожи. Он содержится в продуктах животного происхождения, таких как яйца, мясо и молочные продукты. А источники бета-каротина: оранжевые и желтые фрукты и овощи, темно-зеленые листовые овощи. Употребление витамина А в больших дозах опасно для беременных, особенно на ранних сроках, так как связано с повышенным риском пороков развития плода. Также употребление большого количества витамина А, бета-каротина и витамина Е связано с повышенным риском развития рака легких у курильщиков.

Витамин В6

Витамин В6 помогает снизить риск развития заболеваний сердца, участвует в процессе синтеза серотонина и кроветворении. Он содержится в мясе, рыбе, птице, бобовых, картофеле, нецитрусовых фруктах. Употребление этого витамина в больших количествах может приводить к повреждению периферических нервов и вызывать боль в костях, мышечную слабость, онемение, непроизвольные сокращения мышц конечностей и нарушение походки.

Витамин С

Витамин С способствует росту и восстановлению тканей, влияет на иммунную систему, стимулирует синтез коллагена, участвует в образовании серотонина и проявляет антиоксидантные свойства. У некоторых большие дозы этого витамина могут вызывать диарею, тошноту, изжогу, гастрит, усталость, головную боль и бессонницу. Также стоит следить за дозировкой людям с хроническими заболеваниями печени или почек, подагрой или кальциево-оксалатными почечными камнями в анамнезе.

Витамин D

Этот витамин играет важную роль в обмене кальция, помогает ему проникать в костную ткань, обеспечивая формирование минеральной плотности кости. Также участвует в формировании иммунологической толерантности, то есть предотвращает развитие аутоиммунных процессов. Чрезмерное употребление витамина D может быть связано с образованием камней в почках и даже с повышением риска переломов, а также привести к гиперкальциемии (состояние, при котором в крови накапливается слишком много кальция).
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