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Какое количество антител нужно для безопасного отпуска

Мира Маркина
2 часа назад
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, существует ли определенная норма антител, при наличии которой можно рассчитывать на безопасный отпуск.
Эксперт подчеркнул, что конкретного порога антител к коронавирусной инфекции, с которым можно спокойно ехать отдыхать, нет. Однако любое положительное значение защищает от тяжелой формы COVID-19.
Кроме того, врач отметил, что в данный момент не существует международного стандарта антител. Все системы, которые их определяют, дают разные результаты:
"Приходят люди и говорят, что у них уровень антител упал. Смотрю, в одной лаборатории делал одной тест-системой, а в другой — другой. Результаты невозможно сравнить. Они сделаны в разных лабораториях, разными системами. Это глобальная проблема".
По словам Болибока, как только стандарт появится, вопрос о том, какой порог считается безопасным для человека, а ниже какого порога он может заболеть, решится:
"Сегодня любой уровень антител, когда он положительный, считается, что защищает от тяжелого течения ковида. А уровень, какой от заражения будет защищать, мы пока не знаем".
Коронавирус,Видео,Владимир Болибок,Вечерняя Москва,
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