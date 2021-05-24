Какое количество антител нужно для безопасного отпуска

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, существует ли определенная норма антител, при наличии которой можно рассчитывать на безопасный отпуск.

Эксперт подчеркнул, что конкретного порога антител к коронавирусной инфекции, с которым можно спокойно ехать отдыхать, нет. Однако любое положительное значение защищает от тяжелой формы COVID-19.

Кроме того, врач отметил, что в данный момент не существует международного стандарта антител. Все системы, которые их определяют, дают разные результаты:

"Приходят люди и говорят, что у них уровень антител упал. Смотрю, в одной лаборатории делал одной тест-системой, а в другой — другой. Результаты невозможно сравнить. Они сделаны в разных лабораториях, разными системами. Это глобальная проблема".

По словам Болибока, как только стандарт появится, вопрос о том, какой порог считается безопасным для человека, а ниже какого порога он может заболеть, решится: