Хроники коронавируса: пациенты больше года болеют COVID-19

Почти полтора года назад в мире началась пандемия коронавируса. За это время привычное русло жизни во всех странах, в том числе и в России, существенно изменилось. Большинство государств до сих пор не открыли границы и не возобновили авиасообщения. Тем не менее, есть места за рубежом, где можно отдохнуть гражданам нашей страны. Но обязательным условием для въезда на территорию других государств является отрицательный ПЦР-тест, который можно сделать не только в лабораториях, но и непосредственно в самих аэропортах перед вылетом.