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Хроники коронавируса: врач рассказала о болеющих COVID-19 уже больше года

Мира Маркина
46 минут назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: пациенты больше года болеют COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Гинцбург объяснил, как вакцинированные переносят COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинированные, заболев коронавирусом, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома. Об этом сообщает ТАСС.

Врач рассказала о болеющих COVID-19 уже больше года

Главный врач столичной больницы N52 Марьяна Лысенко рассказала, что некоторые пациенты в Москве болеют коронавирусом уже больше года. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые штаммы COVID-19 оказались более смертельны, чем старые

Глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин признал, что новые штаммы коронавируса смертельнее старых.

Почему перед вылетом за границу лучше сдавать ПЦР-тест в аэропорту

Почти полтора года назад в мире началась пандемия коронавируса. За это время привычное русло жизни во всех странах, в том числе и в России, существенно изменилось. Большинство государств до сих пор не открыли границы и не возобновили авиасообщения. Тем не менее, есть места за рубежом, где можно отдохнуть гражданам нашей страны. Но обязательным условием для въезда на территорию других государств является отрицательный ПЦР-тест, который можно сделать не только в лабораториях, но и непосредственно в самих аэропортах перед вылетом.

Врачи оценили последствия постковидного синдрома у привитых

У привитых от COVID-19 в случае заболевания не будет постковидного синдрома. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Коронавирус,Владимир Гущин,Марьяна Лысенко,Александр Гинцбург,
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