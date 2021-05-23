Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

В центре Гамалеи оценили последствия постковидного синдрома у привитых

Ivyborg.ru
26 минут назад
У привитых от COVID-19 в случае заболевания не будет постковидного синдрома. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Врачи оценили последствия постковидного синдрома у привитых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он подчеркнул, что для устойчивого эффекта необходимо двукратное введение препарата. При этом Гинцбург не отрицает, прививка не дает стопроцентную гарантию от заражения инфекцией. Но у вакцинированного, по словам специалиста, весь процесс заболевания остается на уровне носоглотки и не опускается в легкие.
По данным академика РАН Александр Чучалина, после перенесенного коронавируса у многих людей выявляется постковидный миокардит. Также отмечаются значительные изменения в функционировании легких, поджелудочной железы, печени.
Коронавирус,Александр Гинцбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители