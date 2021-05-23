Врачи оценили последствия постковидного синдрома у привитых

Он подчеркнул, что для устойчивого эффекта необходимо двукратное введение препарата. При этом Гинцбург не отрицает, прививка не дает стопроцентную гарантию от заражения инфекцией. Но у вакцинированного, по словам специалиста, весь процесс заболевания остается на уровне носоглотки и не опускается в легкие.
По данным академика РАН Александр Чучалина, после перенесенного коронавируса у многих людей выявляется постковидный миокардит. Также отмечаются значительные изменения в функционировании легких, поджелудочной железы, печени.