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Новые штаммы COVID-19 оказались более смертельны, чем старые

Мира Маркина
28 минут назад
Глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин признал, что новые штаммы коронавируса смертельнее старых.
Новые штаммы COVID-19 признали смертоноснее старых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Часть пациентов, которая заражается новыми вариантами, чаще умирает, чем от старых штаммов",
– заявил Гущин в беседе с телеканалом "Россия 1".
По словам специалиста, все новые и новые мутации лишь повышают тяжесть течения опасного недуга. Медик напомнил, что вакцинация – лучший способ защититься от вируса.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сочи обнаружили летучих мышей с новыми видами коронавируса.
Коронавирус,Владимир Гущин,
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