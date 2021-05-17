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Хроники коронавируса: главные новости за 17 мая

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: в Индии выявлен новый симптом COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Индии выявлен новый симптом COVID-19

Врачи из расположенного в индийском штате Карнатака города Бангалор заявили об обнаружении нового симптома коронавирусной инфекции. По их мнению, к перечню симптомов можно также отнести сильную сухость во рту.

Ученые выявили гены уязвимости для коронавируса

Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что определенные вариации в гене ABO могут значительно увеличить риск заболевания COVID-19 при попадании коронавируса в организм. Своими выводами специалисты поделились на конференции ATS 2021.

Попова надеется, что в России не будет локдауна

По словам главы Роспотребнадзора, основной целью сейчас стоит пандемия без локдауна. Она также объяснила, что у вируса не самая высокая контагиозность. При этом благодаря длительному инкубационному периоду в две недели появляется возможность для противодействия инфекции.

Каждый пятый россиянин готов привиться ради поездки

Стало известно, как россияне будут действовать, если вакцинация против коронавируса станет единственным способом поехать за границу. Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob 13 и 14 мая провел опрос среди респондентов, которые еще не привились от COVID-19, при этом представляют экономически активное население России старше 18 лет.

На Кипре снова снимают ограничения для туристов

Власти Кипра снимают ряд ковидных ограничений и отменяют Coronapass с 17 мая. Такое решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил министр здравоохранения Константинос Иоанну по итогам правительственного заседания.
Коронавирус,РИА Новости,
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