Хроники коронавируса: в Индии выявлен новый симптом COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Врачи из расположенного в индийском штате Карнатака города Бангалор заявили об обнаружении нового симптома коронавирусной инфекции. По их мнению, к перечню симптомов можно также отнести сильную сухость во рту.

Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что определенные вариации в гене ABO могут значительно увеличить риск заболевания COVID-19 при попадании коронавируса в организм. Своими выводами специалисты поделились на конференции ATS 2021.

По словам главы Роспотребнадзора, основной целью сейчас стоит пандемия без локдауна. Она также объяснила, что у вируса не самая высокая контагиозность. При этом благодаря длительному инкубационному периоду в две недели появляется возможность для противодействия инфекции.

Стало известно, как россияне будут действовать, если вакцинация против коронавируса станет единственным способом поехать за границу. Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob 13 и 14 мая провел опрос среди респондентов, которые еще не привились от COVID-19, при этом представляют экономически активное население России старше 18 лет.