Ученые выявили гены уязвимости для коронавируса

Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что определенные вариации в гене ABO могут значительно увеличить риск заболевания COVID-19 при попадании коронавируса в организм. Своими выводами специалисты поделились на конференции ATS 2021.

Исследователи объединили информацию об активности генов в легких как здоровых людей, так и пациентов, зараженных коронавирусом, с данными об активности генов в тканях легких в здоровой популяции, а также о синтезе белков у людей, не больных COVID-19. В ходе работы ученые выявили конкретные биомаркеры, связанные с восприимчивостью человека к коронавирусной инфекции.