Попова надеется, что в России не будет локдауна

По словам главы Роспотребнадзора, основной целью сейчас стоит пандемия без локдауна. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы говорим о том, что задача, которая стоит перед нами, — это эпидемия и пандемия, но без локдауна",
— заявила Попова.
Она также объяснила, что у вируса не самая высокая контагиозность. При этом благодаря длительному инкубационному периоду в две недели появляется возможность для противодействия инфекции, уточнила глава ведомства.
Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабильная. Напряженной можно назвать обстановку в городах с высокой плотностью населения.