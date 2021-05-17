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Попова надеется, что в России не будет локдауна

Мария Грибова
2 часа назад
По словам главы Роспотребнадзора, основной целью сейчас стоит пандемия без локдауна. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы говорим о том, что задача, которая стоит перед нами, — это эпидемия и пандемия, но без локдауна",
— заявила Попова.
Она также объяснила, что у вируса не самая высокая контагиозность. При этом благодаря длительному инкубационному периоду в две недели появляется возможность для противодействия инфекции, уточнила глава ведомства.
Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабильная. Напряженной можно назвать обстановку в городах с высокой плотностью населения.
Коронавирус,Видео,Михаил Мурашко,
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