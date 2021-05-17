Попова надеется, что в России не будет локдауна

По словам главы Роспотребнадзора, основной целью сейчас стоит пандемия без локдауна. Об этом сообщает РИА Новости.

Она также объяснила, что у вируса не самая высокая контагиозность. При этом благодаря длительному инкубационному периоду в две недели появляется возможность для противодействия инфекции, уточнила глава ведомства.