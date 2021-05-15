Хроники коронавируса: в Москве опять открывают "ковидные" корпуса

Переболев COVID-19, многие пациенты пытаются скорее вернуться к прежней жизни без оглядки на минувшую болезнь. Однако врачи рекомендуют делать это постепенно, чтобы не навредить организму.
С 25 мая международные перелеты возобновятся с Мальтой, Мексикой, Португалией, Исландией и Саудовской Аравией, сообщает оперативный штаб.
Власти Черногории с 17 мая отменяют требование к иностранным туристам, в том числе российским, предъявлять ПЦР-тест при въезде. Об этом сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.