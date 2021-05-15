Хроники коронавируса: в Москве опять открывают "ковидные" корпуса

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В столице начинают разворачивать корпуса с дополнительными койками для коронавирусных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Переболев COVID-19, многие пациенты пытаются скорее вернуться к прежней жизни без оглядки на минувшую болезнь. Однако врачи рекомендуют делать это постепенно, чтобы не навредить организму.

Резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России возможен при появлении варианта вируса, устойчивого к уже сформированному иммунитету, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов

С 25 мая международные перелеты возобновятся с Мальтой, Мексикой, Португалией, Исландией и Саудовской Аравией, сообщает оперативный штаб.