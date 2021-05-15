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Хроники коронавируса: главные новости за 15 мая

Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: в Москве опять открывают "ковидные" корпуса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Москве вновь открывают "ковидные" корпуса больниц

В столице начинают разворачивать корпуса с дополнительными койками для коронавирусных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Что нельзя делать после перенесенного COVID-19

Переболев COVID-19, многие пациенты пытаются скорее вернуться к прежней жизни без оглядки на минувшую болезнь. Однако врачи рекомендуют делать это постепенно, чтобы не навредить организму.

Названо условие резкого роста заболеваемости COVID в РФ

Резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России возможен при появлении варианта вируса, устойчивого к уже сформированному иммунитету, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

С 25 мая международные перелеты возобновятся с Мальтой, Мексикой, Португалией, Исландией и Саудовской Аравией, сообщает оперативный штаб.

Туристам в Черногории не потребуется ПЦР-тест

Власти Черногории с 17 мая отменяют требование к иностранным туристам, в том числе российским, предъявлять ПЦР-тест при въезде. Об этом сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.
Коронавирус,Владислав Жемчугов,
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