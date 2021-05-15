Что нельзя делать после перенесенного COVID-19

Переболев COVID-19, многие пациенты пытаются скорее вернуться к прежней жизни без оглядки на минувшую болезнь. Однако врачи рекомендуют делать это постепенно, чтобы не навредить организму. Подробнее о том, чего нельзя делать сразу же после коронавируса – в материале "Рамблера".

Принимать алкоголь

По словам главного нарколога Москвы Евгения Брюна, у человека, переболевшего COVID-19, наблюдается вирусная интоксикация организма. Если совместить ее с алкогольной интоксикацией, можно нанести серьезный вред здоровью.

Заниматься спортом

После болезни организм еще находится в ослабленном состоянии. Именно поэтому, даже если вы привыкли к интенсивным физическим нагрузкам, не стоит сразу же отправляться в спортзал. Медики рекомендуют возвращаться к спорту, начиная с простых прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность и интенсивность.

Переохлаждаться и перегреваться