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Что нельзя делать после перенесенного COVID-19

Мира Маркина
2 часа назад
Переболев COVID-19, многие пациенты пытаются скорее вернуться к прежней жизни без оглядки на минувшую болезнь. Однако врачи рекомендуют делать это постепенно, чтобы не навредить организму. Подробнее о том, чего нельзя делать сразу же после коронавируса – в материале "Рамблера".

Принимать алкоголь

По словам главного нарколога Москвы Евгения Брюна, у человека, переболевшего COVID-19, наблюдается вирусная интоксикация организма. Если совместить ее с алкогольной интоксикацией, можно нанести серьезный вред здоровью.

Заниматься спортом

После болезни организм еще находится в ослабленном состоянии. Именно поэтому, даже если вы привыкли к интенсивным физическим нагрузкам, не стоит сразу же отправляться в спортзал. Медики рекомендуют возвращаться к спорту, начиная с простых прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность и интенсивность.

Переохлаждаться и перегреваться

Переохлаждение негативно отражается на защитном барьере организма, а также создает благоприятные условия для развития ОРЗ. А вот посещение бани и прием горячей ванны, в свою очередь, усиливает приток крови и создает излишнюю нагрузку на сердце, что плохо отражается на ослабленном организме.
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