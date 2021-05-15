В Москве вновь открывают "ковидные" корпуса больниц

В столице начинают разворачивать корпуса с дополнительными койками для коронавирусных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В качестве примера приводится больница 52. Сообщается, что с 19 мая там откроют корпус для больных коронавирусной инфекцией. По информации Baza, работникам объявили, что с июня медучреждение могут перепрофилировать под "ковидный" госпиталь.

Также работа коронавирусных отделений возобновляется в больнице в Коммунарке. При этом, в резерве остается еще четыре отделения, которые находятся в быстровозводимых корпусах.