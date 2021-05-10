Хроники коронавируса: почему COVID-19 разрушает психику

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Насекомым давали подслащенную воду каждый раз, когда их подносили к инфицированным животным. В результате тренировок пчелы начали вытягивать хоботки, когда чувствовали коронавирус.

По словам медика, вероятность заболеть COVID-19 во второй раз очень низкая, так как любые антитела при любом титре обладают защитными свойствами.

После перенесенного COVID-19 многие жалуются на разбитое состояние и плохое настроение. Дело в том, что коронавирус нейротоксичен и поражает нервную систему человека, негативно влияя на его ментальное здоровье. У некоторых пациентов даже появляются панические атаки и депрессия.