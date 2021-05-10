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Хроники коронавируса: главные новости за 10 мая

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: почему COVID-19 разрушает психику
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пчел научили выявлять коронавирус

Насекомым давали подслащенную воду каждый раз, когда их подносили к инфицированным животным. В результате тренировок пчелы начали вытягивать хоботки, когда чувствовали коронавирус.

Врач оценил риск повторного заражения COVID-19 при наличии антител

По словам медика, вероятность заболеть COVID-19 во второй раз очень низкая, так как любые антитела при любом титре обладают защитными свойствами.

Почему COVID-19 разрушает психику

После перенесенного COVID-19 многие жалуются на разбитое состояние и плохое настроение. Дело в том, что коронавирус нейротоксичен и поражает нервную систему человека, негативно влияя на его ментальное здоровье. У некоторых пациентов даже появляются панические атаки и депрессия.

Европейская страна полностью победила коронавирус

Сан-Марино стало первым государством в Европе, победившим коронавирус. Уровень инфицирования в стране спустился до нуля. С 4 мая там не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.
Коронавирус,РИА Новости,
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