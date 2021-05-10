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Европейская страна полностью победила коронавирус

Анна Арсеньева
1 час назад
Сан-Марино стало первым государством в Европе, победившим коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Страна в Европе полностью победила коронавирус
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Уровень инфицирования в стране спустился до нуля. С 4 мая там не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.
"Средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на один миллион населения с 3 по 9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", — заявили в РФПИ.
Сообщается, что в Сан-Марино провели самую успешную в Европе кампанию по вакцинации. В стране используют российскую вакцину "Спутник V".
Коронавирус,Российский фонд прямых инвестиций,ЕС,
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