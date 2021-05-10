Страна в Европе полностью победила коронавирус

Сан-Марино стало первым государством в Европе, победившим коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Уровень инфицирования в стране спустился до нуля. С 4 мая там не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.

"Средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на один миллион населения с 3 по 9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", — заявили в РФПИ.