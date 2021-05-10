Врач оценил риск повторного заражения COVID-19 при наличии антител

По словам медика, вероятность заболеть COVID-19 во второй раз очень низкая, так как любые антитела при любом титре обладают защитными свойствами:
"Если у человека после болезни был низкий титр антител, а потом они вообще исчезли, он может заразиться. Но, во-первых, это маловероятно, а во-вторых, он будет болеть не в тяжелой форме".
Как объяснил иммунолог, чем выше титр антител, тем меньше риск заразиться повторно.
"Но основой противовирусного иммунитета является клеточный иммунитет, на наличие которого мы не тестируем. Наличие антител говорит о том, что иммунная система человека знакома с этим возбудителем, но, если у него ослаблен клеточный иммунитет, он все равно может заболеть. Если титр высокий, болезнь будет проходить в легкой или бессимптомной форме", — добавил Владимир Болибок.
Вероятность заболеть больше у людей с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями, принимающих иммуносупрессивные препараты.
Тяжелая форма COVID-19 развивается из-за цитокинового шторма, который возникает при высокой активности иммунитета:
"У таких людей чаще развивается так называемый длинный ковид — постковидный синдром, но шансы заболеть тяжело у них такие же, как у всех остальных".