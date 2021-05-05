Хроники коронавируса: зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов разъяснил, что для выработки иммунитета не так важно количество антител в организме человека.

— Иммунный ответ реализуется тысячами компонентов. Все переболевшие коронавирусной инфекцией, даже в легкой форме, имеют свою защиту. Как долго эта защита продлится, мы пока не знаем, так как информации для аналитики мало, — объяснил иммунолог.

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Власти Египта приняли решение ограничить работу кафе, ресторанов, баров, магазинов и театров. Об этом в среду сообщил премьер-министр республики Мустафа Мадбули.

По его словам, с 6 по 21 мая заведения общепита, торговые точки, а также концертно-развлекательные площадки должны закрываться не позднее 21:00 по местному времени. Такие меры введены в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в стране.

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В стране рассчитывают вновь открыть границы для россиян в самое ближайшее время, заявил турецкий посол Мехмет Самсар, сообщает РИА “ФедералПресс”.

По словам Самсара, к 17 мая в стране стремятся снизить количество заболевших коронавирусом граждан до пяти тысяч. Он отметил, что за последнюю неделю в Турции число заболеваний COVID-19 снизилось до 35%.

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