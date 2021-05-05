Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19

Полина Алферова
5 часов назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
Фото: PixabayPixabay

Иммунолог объяснил, как антитела влияют на формирование иммунитета к COVID-19

Pixabay
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов разъяснил, что для выработки иммунитета не так важно количество антител в организме человека.
— Иммунный ответ реализуется тысячами компонентов. Все переболевшие коронавирусной инфекцией, даже в легкой форме, имеют свою защиту. Как долго эта защита продлится, мы пока не знаем, так как информации для аналитики мало, — объяснил иммунолог.

Египет на две недели закроет заведения общепита и магазины из-за COVID-19

tourdom.ru
Власти Египта приняли решение ограничить работу кафе, ресторанов, баров, магазинов и театров. Об этом в среду сообщил премьер-министр республики Мустафа Мадбули.
По его словам, с 6 по 21 мая заведения общепита, торговые точки, а также концертно-развлекательные площадки должны закрываться не позднее 21:00 по местному времени. Такие меры введены в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в стране.

Названа дата открытия Турции для русских туристов

Depositphotos
В стране рассчитывают вновь открыть границы для россиян в самое ближайшее время, заявил турецкий посол Мехмет Самсар, сообщает РИА “ФедералПресс”.
По словам Самсара, к 17 мая в стране стремятся снизить количество заболевших коронавирусом граждан до пяти тысяч. Он отметил, что за последнюю неделю в Турции число заболеваний COVID-19 снизилось до 35%.

Зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19

Depositphotos
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, зачем нужна вторая доза вакцина от COVID-19. Этой информацией он поделился в беседе с РИА Новости.
Коронавирус,COVID-19,Владислав Жемчугов,Александр Горелов,РАН,Роспотребнадзор,ФедералПресс,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители