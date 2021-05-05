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Иммунолог объяснил, как антитела влияют на формирование иммунитета к COVID-19

Вечерняя Москва
7 часов назад
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов разъяснил, что для выработки иммунитета не так важно количество антител в организме человека.
Иммунолог объяснил, как антитела влияют на формирование иммунитета к COVID-19
Фото: PixabayPixabay
— Иммунный ответ реализуется тысячами компонентов. Все переболевшие коронавирусной инфекцией, даже в легкой форме, имеют свою защиту. Как долго эта защита продлится, мы пока не знаем, так как информации для аналитики мало, — объяснил иммунолог.
При этом эксперт подчеркнул, что заболевание должно быть подтверждено антителами. Если зафиксировано наличие антител, то человек защищен минимум на полгода, а у некоторых иммунитет к коронавирусу работает и год, отмечает «Радио 1». Он также пояснил, что повторно COVID-19 заболевают люди, находящиеся на тяжелых иммуносупрессивных препаратах или химиотерапии. Они должны быть вакцинированы по определенной схеме с участием лечащего врача.
Доктор также подчеркнул, что в иммунном ответе участвуют не только антитела.
— Чтобы достичь мощи иммунитета, нужно для начала убедиться в сроках. Например, иммунизацию «Спутником» начали в сентябре, и через полгода медики увидели, что среди вакцинированных людей болеют только три-четыре процента, что считается крайне малой долей, — объяснил Владислав Жемчугов.
По его мнению, теперь врачам нужно определить, почему они повторно заболевают.
Коронавирус,COVID-19,Владислав Жемчугов,
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