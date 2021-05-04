Хроники коронавируса: как распознать ковид по ногтям

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Власти Мексики заинтересовались российской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард , пишет «Интерфакс».

Lenta.ru

Сотрудница пятизвездочного отеля в турецком городе Манавгате по имени Оксана раскрыла подробности резонансной вечеринки с участием украинских туристов, из-за которой гостиницу закрыли. Ее историю публикует «Страна.UA».

По словам Оксаны, в закрывшемся после противозаконного мероприятия отеле отдыхали в основном украинцы и россияне. В минувшее воскресенье они праздновали Пасху.

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Ногти на руках могут "проговориться" о перенесенном коронавирусе.

Онлайн-сервис для путешественников OneTwoTrip провел опрос среди россиян и выяснил, какие страны туристы хотят посетить больше всего.

Лидирующую позицию заняла Италия – открытия границ этой страны ждут порядка 20% опрошенных. Около 10% мечтают отправиться в Тайланд, 8% признались, что соскучились по Испании, 5% – по Франции.