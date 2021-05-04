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Хроники коронавируса: главные новости за 4 мая

Стелла Шмель
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: как распознать ковид по ногтям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Еще одной российской вакциной заинтересовалась Мексика

Власти Мексики заинтересовались российской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, пишет «Интерфакс».

Раскрыты детали противозаконной вечеринки украинцев в Турции

Lenta.ru
Сотрудница пятизвездочного отеля в турецком городе Манавгате по имени Оксана раскрыла подробности резонансной вечеринки с участием украинских туристов, из-за которой гостиницу закрыли. Ее историю публикует «Страна.UA».
По словам Оксаны, в закрывшемся после противозаконного мероприятия отеле отдыхали в основном украинцы и россияне. В минувшее воскресенье они праздновали Пасху.

«Ковидные ногти»: разбираемся с новым последствием коронавируса

Twitter
Ногти на руках могут "проговориться" о перенесенном коронавирусе.

Россияне рассказали, открытия каких стран ждут больше всего

Онлайн-сервис для путешественников OneTwoTrip провел опрос среди россиян и выяснил, какие страны туристы хотят посетить больше всего.
Лидирующую позицию заняла Италия – открытия границ этой страны ждут порядка 20% опрошенных. Около 10% мечтают отправиться в Тайланд, 8% признались, что соскучились по Испании, 5% – по Франции.

В Турции еще больше ужесточат локдаун

Стало известно об ужесточении условий локдауна в Турции, которые вступят в силу с 7 мая. С этого момента в магазинах можно будет приобрести лишь основные продукты питания, средства гигиены и корм для животных. Информацию озвучили в циркуляре МВД страны.
Коронавирус,Марсело Эбрард,МИД,МВД,РИА Новости,Интерфакс,Lenta.ru,
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