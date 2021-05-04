Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

«Ковидные ногти»: разбираемся с новым последствием коронавируса

WMJ.ru
1 час назад
Ногти на руках могут "проговориться" о перенесенном коронавирусе.
«Ковидные ногти»: разбираемся с новым последствием коронавируса
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
Светлые горизонтальные линии на ногтевых пластинах могут быть свидетельством того, что ранее человек заразился коронавирусом, уверен профессор Тим Спектор.
Twitter
Ковидные ногти — это все более распространенное последствие коронавируса. На отросших ногтях видна белая болоса. Не сопровождается высыпаниями на теле и безвредно,
— написал врач в Twitter, приложив фото женской кисти с ногтями, которые он считает «ковидными». Ногти отрастают долго, поэтому такое последствие может прийти с опозданием, также подобный вид ногтей может свидетельствовать о травме ногтя, недостатке витаминов или экземе.
А если на ногтях появились ребра, линии, если они изменили цвет — это может быть симптомом проблем с щитовидной железой, диабета, анемии — а значит, лучше показаться терапевту.
Коронавирус,Тим Спектор,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители