«Ковидные ногти»: разбираемся с новым последствием коронавируса

Ногти на руках могут "проговориться" о перенесенном коронавирусе.

Светлые горизонтальные линии на ногтевых пластинах могут быть свидетельством того, что ранее человек заразился коронавирусом, уверен профессор Тим Спектор

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Ковидные ногти — это все более распространенное последствие коронавируса. На отросших ногтях видна белая болоса. Не сопровождается высыпаниями на теле и безвредно,

— написал врач в Twitter, приложив фото женской кисти с ногтями, которые он считает «ковидными». Ногти отрастают долго, поэтому такое последствие может прийти с опозданием, также подобный вид ногтей может свидетельствовать о травме ногтя, недостатке витаминов или экземе.