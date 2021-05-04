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Мексика заинтересовалась еще одной российской вакциной

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
Власти Мексики заинтересовались российской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, пишет «Интерфакс».
Еще одной российской вакциной заинтересовалась Мексика
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы провели первые контакты с центром «Вектор». Его вакцина зарегистрирована в России, эффективность - около 94%»,
— сказал министр.
По его словам, страна не ожидает, что получит препарат немедленно, но «мы открыли дорогу».
В Мексике коронавирусом заразились 2 349 900 человек, скончались 217 345 пациентов.
Ранее стало известно, что в Мексике правоохранители разыскивают граждан Гондураса, которые были ранее задержаны за перевозку на частном самолете поддельной вакцины «Спутник V», они скрылись в неизвестном направлении.
По данным генпрокуратуры, 17 марта в частном самолете Cessna, прибывшем в аэропорт южного штата Кампече, обнаружили 1062 контейнера, в которых находились ампулы вещества, маркированного как российская вакцина против коронавируса «Спутник V».
Коронавирус,Марсело Эбрард,МИД,Интерфакс,
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