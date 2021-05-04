Еще одной российской вакциной заинтересовалась Мексика

Власти Мексики заинтересовались российской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард , пишет «Интерфакс».

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«Мы провели первые контакты с центром «Вектор». Его вакцина зарегистрирована в России, эффективность - около 94%»,

— сказал министр.

По его словам, страна не ожидает, что получит препарат немедленно, но «мы открыли дорогу».

В Мексике коронавирусом заразились 2 349 900 человек, скончались 217 345 пациентов.

Ранее стало известно, что в Мексике правоохранители разыскивают граждан Гондураса, которые были ранее задержаны за перевозку на частном самолете поддельной вакцины «Спутник V», они скрылись в неизвестном направлении.