Хроники коронавируса: признаки тяжелого течения COVID у детей

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Стоимость одного анализа оценивается в 60 центов. Ученые уже проверили кровь 155 человек, переболевших коронавирусом. Точность тестирования составила 98%.

Фестиваль должен был проходить с 18 сентября по 3 октября в Мюнхене. Каждый год около шести миллионов со всего света участвуют в «Октоберфест». Из-за отмены фестиваля Мюнхен не досчитается солидной суммы.

Бразилия до сих пор не может взять коронавирус под контроль, из-за чего страна стала гигантской "лабораторией" по выведению новых штаммов вируса. Об этом рассказал профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.

Правительство страны также приостановило внутреннее авиасообщение с 3 мая. Новиков обратился к россиянам с одной просьбой — перенести поездки в Непал, а также срочно покинуть страну тем, кто там сейчас находится.