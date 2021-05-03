Хроники коронавируса: признаки тяжелого течения COVID у детей

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Стоимость одного анализа оценивается в 60 центов. Ученые уже проверили кровь 155 человек, переболевших коронавирусом. Точность тестирования составила 98%.
Фестиваль должен был проходить с 18 сентября по 3 октября в Мюнхене. Каждый год около шести миллионов со всего света участвуют в «Октоберфест». Из-за отмены фестиваля Мюнхен не досчитается солидной суммы.
Бразилия до сих пор не может взять коронавирус под контроль, из-за чего страна стала гигантской "лабораторией" по выведению новых штаммов вируса. Об этом рассказал профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.
Правительство страны также приостановило внутреннее авиасообщение с 3 мая. Новиков обратился к россиянам с одной просьбой — перенести поездки в Непал, а также срочно покинуть страну тем, кто там сейчас находится.
По словам эпидемиолога Александра Горелова, родителям следует обратиться за медицинской помощью, если у ребенка появилась одышка или повышенная температура держится более трех дней.