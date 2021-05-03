Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: главные новости за 3 мая

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: признаки тяжелого течения COVID у детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разработан тест на выявление антител к COVID-19 по капле крови

Стоимость одного анализа оценивается в 60 центов. Ученые уже проверили кровь 155 человек, переболевших коронавирусом. Точность тестирования составила 98%.

Немцам пришлось отменить «Октоберфест»

Фестиваль должен был проходить с 18 сентября по 3 октября в Мюнхене. Каждый год около шести миллионов со всего света участвуют в «Октоберфест». Из-за отмены фестиваля Мюнхен не досчитается солидной суммы.

Медик назвал страну — лабораторию по выведению новых штаммов COVID-19

Бразилия до сих пор не может взять коронавирус под контроль, из-за чего страна стала гигантской "лабораторией" по выведению новых штаммов вируса. Об этом рассказал профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.

Россиян попросили срочно покинуть одну страну

Правительство страны также приостановило внутреннее авиасообщение с 3 мая. Новиков обратился к россиянам с одной просьбой — перенести поездки в Непал, а также срочно покинуть страну тем, кто там сейчас находится.

Раскрыты признаки тяжелого течения коронавируса у детей

По словам эпидемиолога Александра Горелова, родителям следует обратиться за медицинской помощью, если у ребенка появилась одышка или повышенная температура держится более трех дней.
Коронавирус,Reuters,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители