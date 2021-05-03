Раскрыты признаки тяжелого течения коронавируса у детей

По его словам, родителям следует обратиться за медицинской помощью, если у ребенка появилась одышка или повышенная температура держится более трех дней. Так, данные симптомы являются поводом для рентгенографии, изменения на которой могут стать свидетельством развития осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома.

Помимо этого, специалист рекомендует внимательно следить за появлением сыпи на теле ребенка, так как данный признак может указывать на присоединение синдрома Кавасаки. При этом на насморк, по словам Горелова, особое внимание обращать не следует, хотя лечить его все же необходимо.