Медик назвал страну — лабораторию по выведению новых штаммов COVID-19

Бразилия до сих пор не может взять коронавирус под контроль, из-за чего страна стала гигантской "лабораторией" по выведению новых штаммов вируса. Об этом рассказал профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес, пишет РИА "Новости".

"У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию",

— сказал специалист.

Он заявил, что уже известные штаммы — это только вершина айсберга, на самом деле их гораздо больше. По словам Альвеса, особо опасен амазонский штамм, который был найден в городе Манаус, потому что коронавирус начинает поражать все более молодых людей, в том числе беременных женщин.

"Выявление новых штаммов носит спорадический характер, когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий",

— предупредил эксперт.