Хроники коронавируса: Россия ужесточила правила въезда из-за COVID-19

Правительство Индии заранее проинформировали о высокой заразности новых штаммов коронавируса, однако власти не предприняли никаких мер, чтобы защититься от новой волны эпидемии.
Сан-Марино не смогла получить европейскую вакцину, так как Италия не справлялась с резким скачком заболеваемости. Россия направила 15 тысяч доз, процесс полной вакцинации власти планируют закончить к концу мая.
Раньше гражданам России, прибывающим на родину из зарубежных стран, нужно было заполнить анкету и сдать ПЦР-тест в течение 72 часов. С 1 мая в силу вступают новые правила.