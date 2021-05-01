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Хроники коронавируса: главные новости за 1 мая

Даня Виттиг
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: Россия ужесточила правила въезда из-за COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Индия проигнорировала предупреждения об опасности штаммов COVID-19

Daily Storm
Правительство Индии заранее проинформировали о высокой заразности новых штаммов коронавируса, однако власти не предприняли никаких мер, чтобы защититься от новой волны эпидемии.

«Уговаривания могут дорого обойтись»: Мясников предложил сменить тактику вакцинации от COVID-19

ТК «Звезда»
Врач и телеведущий Александр Мясников предложил изменить тактику вакцинации от коронавируса в России. По его мнению, добровольная вакцинация не дает достаточных результатов для борьбы с вирусом, особенно на фоне появления «индийского штамма».

Российская вакцина спасла европейскую страну от коронавируса

Сан-Марино не смогла получить европейскую вакцину, так как Италия не справлялась с резким скачком заболеваемости. Россия направила 15 тысяч доз, процесс полной вакцинации власти планируют закончить к концу мая.

Обстановка с COVID-19 в Крыму "нестабильна" к началу сезона

Обстановку с коронавирусом в Крыму назвали нестабильной. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления по Крыму Наталья Пеньковская.

Россия ужесточила правила въезда в страну из-за COVID-19

Раньше гражданам России, прибывающим на родину из зарубежных стран, нужно было заполнить анкету и сдать ПЦР-тест в течение 72 часов. С 1 мая в силу вступают новые правила.
Коронавирус,Александр Мясников,ТК "Звезда",
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