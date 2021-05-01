Хроники коронавируса: Россия ужесточила правила въезда из-за COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Daily Storm

Правительство Индии заранее проинформировали о высокой заразности новых штаммов коронавируса, однако власти не предприняли никаких мер, чтобы защититься от новой волны эпидемии.

ТК «Звезда»

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил изменить тактику вакцинации от коронавируса в России. По его мнению, добровольная вакцинация не дает достаточных результатов для борьбы с вирусом, особенно на фоне появления «индийского штамма».

Сан-Марино не смогла получить европейскую вакцину, так как Италия не справлялась с резким скачком заболеваемости. Россия направила 15 тысяч доз, процесс полной вакцинации власти планируют закончить к концу мая.

Обстановку с коронавирусом в Крыму назвали нестабильной. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления по Крыму Наталья Пеньковская.