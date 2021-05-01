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Российская вакцина спасла европейскую страну от коронавируса

Даня Виттиг
2 часа назад
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» спасла маленькую страну в Южной Европе. Об этом сообщает газета «Взгляд».
Российская вакцина спасла европейскую страну от коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Сан-Марино не смогла получить европейскую вакцину, так как Италия не справлялась с резким скачком заболеваемости. Россия направила 15 тысяч доз, процесс полной вакцинации власти планируют закончить к концу мая.
«Были некоторые симптомы — в частности, головная боль и небольшое повышение температуры. В паре случаев была реакция посерьезнее, однако она продлилась лишь несколько часов. Данных о серьезных последствиях у нас нет», — заявил министр здравоохранения Роберто Чиаватта.
Вакцинация дала свой результат, начиная с 12 апреля в Сан-Марино начали ослаблять условия карантина. Сейчас в Сан-Марино практически вернулось к нормальной жизни.
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