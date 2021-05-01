Российская вакцина спасла европейскую страну от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» спасла маленькую страну в Южной Европе. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Сан-Марино не смогла получить европейскую вакцину, так как Италия не справлялась с резким скачком заболеваемости. Россия направила 15 тысяч доз, процесс полной вакцинации власти планируют закончить к концу мая.

«Были некоторые симптомы — в частности, головная боль и небольшое повышение температуры. В паре случаев была реакция посерьезнее, однако она продлилась лишь несколько часов. Данных о серьезных последствиях у нас нет», — заявил министр здравоохранения Роберто Чиаватта.