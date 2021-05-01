СМИ: Индия проигнорировала предупреждения об опасности штаммов COVID-19

Правительство Индии заранее проинформировали о высокой заразности новых штаммов коронавируса, однако власти не предприняли никаких мер, чтобы защититься от новой волны эпидемии, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их словам, руководство страны узнало о существовании «индийского» штамма в начале марта, однако еще два месяца допускало массовые собрания людей без масок, в том числе миллионные акции в честь фестиваля Кумбха Мела.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Новый штамм вируса в Индии выявили в начале марта исследователи Индийского генетического консорциума SARS-CoV-2, или INSACOG. Документ о его свойствах, в том числе о повышенной заразности по сравнению с обычным коронавирусом и устойчивости к иммунной системе человека, был передан высокопоставленному чиновнику, который подчиняется непосредственно премьер-министру, пишет Reuters.

Также ведомство сообщило о своих выводах национальному центру по контролю заболеваний Министерства здравоохранения , предупредив его в начале марта, что эпидемия может быстро распространиться в некоторых частях страны. Затем доклад был передан в Минздрав.

Минздрав Индии обнародовал данные INSACOG 24 марта, но в смягченном варианте. В заявлении говорилось только о том, что новые варианты коронавируса требуют усиления тех мер, которые уже приняты: тестирования и карантина. Новых ограничений не вводилось.

Из-за этого в Индии по-прежнему проходили массовые мероприятия, где было много людей без масок, — в том числе политические акции в связи с приближающимися местными выборами. Правительство разрешило провести и многонедельный религиозный фестиваль Кумбха Мела, в котором приняли участие миллионы индийцев.