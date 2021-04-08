Хроники коронавируса: как избежать тромбоза при COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Медики из Киотского университета в Японии сделали заявление о том, что провели первую в мире операции части легких пациентке с положительным тестом на коронавирус. У женщины развились осложнения на фоне пневмонии из-за COVID-19, сообщает местный канал NHK.
Коронавирус у пациентки протекал в тяжелой форме, развилась пневмония. Начался фиброз легких, а полное восстановление органа оказалось невозможным.
Пациенты, перенесшие коронавирус бессимптомно, могут столкнуться с определенными последствиями данной инфекции. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
. Ее слова приводит "Лента.ру".
Как рассказала врач, некоторые переболевшие могут столкнуться с нейропатологией. Медик отметила, что патологические процессы могут коснуться не всех.
У многих пациентов, согласно наблюдениям медиков, зараженных коронавирусной инфекцией, развиваются тромбозы. Об этом рассказала главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.
"COVID-19 влияет на кровоток в сосудах — из-за инфекции он замедляется. В целом кровоснабжение ухудшается. А медленный кровоток — это хорошее условие для образования тромба", — объяснила она.
"К осени будет подъём, но не надо ждать осени [чтобы привиться от коронавируса], надо прививаться сегодня", — сказала она.
В Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций. Об этом сообщает портал Globo.
Новый вид инфекции, обнаруженный в городе Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс, имеет комбинацию особенностей, присущий ранее выявленным опасным типам COVID-19. Отмечается, что отдельные мутации свойственны британскому, южноафриканскому и двум другим бразильским штаммам.