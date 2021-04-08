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Хроники коронавируса: как избежать тромбоза при COVID

Диана Товсепова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Врачи впервые провели пересадку легких после COVID-19

Медики из Киотского университета в Японии сделали заявление о том, что провели первую в мире операции части легких пациентке с положительным тестом на коронавирус. У женщины развились осложнения на фоне пневмонии из-за COVID-19, сообщает местный канал NHK.
Коронавирус у пациентки протекал в тяжелой форме, развилась пневмония. Начался фиброз легких, а полное восстановление органа оказалось невозможным.

Врач рассказал о последствии COVID-19 для переболевших бессимптомно

Пациенты, перенесшие коронавирус бессимптомно, могут столкнуться с определенными последствиями данной инфекции. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Ее слова приводит "Лента.ру".
Как рассказала врач, некоторые переболевшие могут столкнуться с нейропатологией. Медик отметила, что патологические процессы могут коснуться не всех.

Кардиолог объяснила, как предотвратить тромбы при COVID-19

У многих пациентов, согласно наблюдениям медиков, зараженных коронавирусной инфекцией, развиваются тромбозы. Об этом рассказала главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.
"COVID-19 влияет на кровоток в сосудах — из-за инфекции он замедляется. В целом кровоснабжение ухудшается. А медленный кровоток — это хорошее условие для образования тромба", — объяснила она.

Роспотребнадзор предупредил о росте заболевших коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россиян может ждать более активное распространение коронавируса к осени
"К осени будет подъём, но не надо ждать осени [чтобы привиться от коронавируса], надо прививаться сегодня", — сказала она.

В Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса

В Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций. Об этом сообщает портал Globo.
Новый вид инфекции, обнаруженный в городе Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс, имеет комбинацию особенностей, присущий ранее выявленным опасным типам COVID-19. Отмечается, что отдельные мутации свойственны британскому, южноафриканскому и двум другим бразильским штаммам.
Коронавирус,Анча Баранова,Джордж Мейсон,Анна Попова,Роспотребнадзор,Lenta.ru,
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