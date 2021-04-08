Кардиолог объяснила, как предотвратить тромбы при COVID-19

Эксперт посоветовала для профилактики тромбоза пить по полтора-два литра жидкости в день. Однако важно при этом не переборщить, особенно тем, у кого есть проблемы с почками. Пять литров воды в день не выдержит ни одно сердце, считает кардиолог.