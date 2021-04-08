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Кардиолог объяснила, как предотвратить тромбы при COVID-19

Диана Товсепова
2 часа назад
У многих пациентов, согласно наблюдениям медиков, зараженных коронавирусной инфекцией, развиваются тромбозы. Об этом рассказала главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.
"COVID-19 влияет на кровоток в сосудах — из-за инфекции он замедляется. В целом кровоснабжение ухудшается. А медленный кровоток — это хорошее условие для образования тромба", — объяснила она.
Эксперт посоветовала для профилактики тромбоза пить по полтора-два литра жидкости в день. Однако важно при этом не переборщить, особенно тем, у кого есть проблемы с почками. Пять литров воды в день не выдержит ни одно сердце, считает кардиолог.
Специалист также объяснила, что разжижающие кровь лекарства нужно пить лишь по назначению медиков или если коронавирус протекает в тяжелой форме. Об этом сообщает "Радио 1".
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