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Врачи впервые провели пересадку легких после COVID-19

Стелла Шмель
3 часа назад
Медики из Киотского университета в Японии сделали заявление о том, что провели первую в мире операции части легких пациентке с положительным тестом на коронавирус. У женщины развились осложнения на фоне пневмонии из-за COVID-19, сообщает местный канал NHK.
Коронавирус у пациентки протекал в тяжелой форме, развилась пневмония. Начался фиброз легких, а полное восстановление органа оказалось невозможным.
Узнав о состоянии женщины, ее сын и супруг согласились стать донорами, а врачи провели операцию по пересадке части их легких больной. Операция длилась 11 часов.
В настоящее время женщина находится в реанимации. К прежней жизни, как прогнозируют врачи, она сможет вернуться примерно через три месяца.
Мужчина и ребенок также чувствуют себя удовлетворительно.
Коронавирус,
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