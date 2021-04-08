Врачи впервые провели пересадку легких после COVID-19

Медики из Киотского университета в Японии сделали заявление о том, что провели первую в мире операции части легких пациентке с положительным тестом на коронавирус. У женщины развились осложнения на фоне пневмонии из-за COVID-19, сообщает местный канал NHK.

Коронавирус у пациентки протекал в тяжелой форме, развилась пневмония. Начался фиброз легких, а полное восстановление органа оказалось невозможным.

Узнав о состоянии женщины, ее сын и супруг согласились стать донорами, а врачи провели операцию по пересадке части их легких больной. Операция длилась 11 часов.

В настоящее время женщина находится в реанимации. К прежней жизни, как прогнозируют врачи, она сможет вернуться примерно через три месяца.