Врач рассказал, что может указывать на скорый инфаркт

Российский врач терапевт Алексей Безымянный рассказал о нескольких способах, которые помогут распознать скорый инфаркт. Его слова приводит телеканал "Звезда".

Первым поводом для беспокойства может стать резкая боль в грудной клетке. Ее характер при этом может быть любым. В таком случае, врач советует не применять обезболивающие противовоспалительные средства.

Также должна насторожить резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку, которая иногда сопровождается кашлем. Боль в левой лопатке тоже может быть симптомом скорого инфаркта. Такие состояние тоже нельзя купировать таблетками от боли.

Медик посоветовал как можно скорее обратиться к специалисту, что тот сделал электрокардиограмму. Врач исключит острое поражение миокарда и сможет назначить пациенту правильное лечение.