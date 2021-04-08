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Врач рассказал, что может указывать на скорый инфаркт

Стелла Шмель
7 часов назад
Российский врач терапевт Алексей Безымянный рассказал о нескольких способах, которые помогут распознать скорый инфаркт. Его слова приводит телеканал "Звезда".
Первым поводом для беспокойства может стать резкая боль в грудной клетке. Ее характер при этом может быть любым. В таком случае, врач советует не применять обезболивающие противовоспалительные средства.
Также должна насторожить резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку, которая иногда сопровождается кашлем. Боль в левой лопатке тоже может быть симптомом скорого инфаркта. Такие состояние тоже нельзя купировать таблетками от боли.
Медик посоветовал как можно скорее обратиться к специалисту, что тот сделал электрокардиограмму. Врач исключит острое поражение миокарда и сможет назначить пациенту правильное лечение.
Врач также отметил, что инфаркт миокарда "молодеет" и поражает даже людей в возрасте 25-30 лет.
Новости,ТК "Звезда",
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