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Хроники коронавируса: главные новости за 6 апреля

Катерина Саломе
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: как коронавирус бьет по психике
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ВОЗ прояснила ситуацию со связью между тромбозом и вакциной от коронавируса

Русская планета
На данный момент существование связи между вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca и тромбозом не доказано. Об этом заявил глава департамента по нормам и предварительной квалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рожерио Пинто де Са Гаспар.
Он пояснил, что ВОЗ поступает информация о вакцинах и их побочных эффектах от национальных систем и регуляторных органов всего мира.

Назван повышающий на 90% риск смерти при COVID-19 фактор

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что у курящих людей риск смерти от COVID-19 во много раз выше, чем у пациентов без вредной привычки. Его слова передает телеканал «Звезда».
«Риск умереть от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений у интенсивно курящих людей на 90 процентов выше, чем у тех, кто не курит»,
— отметил специалист.

Врач заявила, что COVID-19 может ускорить поседение волос

Трихолог Наталья Яковлева рассказала, как перенесенный стресс и принятие различных лекарств в период пандемии COVID-19 сказались на здоровье россиян. По ее словам, эти факторы могут поспособствовать ускорению процесса поседения у россиян. Ее слова приводит «Вечерня Москва».
"Если у человека была предрасположенность к раннему поседению, после перенесенного стресса и приема антибиотиков происходит активизация этого процесса. Поэтому может увеличиться процент поседевших россиян из-за последствий пандемии. А у кого-то данный процесс просто ускорится",
— отметила доктор.

Описано влияние коронавируса на психику

Lenta.ru
В Санкт-Петербурге врачи наблюдали проблемы с психикой у каждого переболевшего COVID-19 пациента. После выздоровления они становились депрессивными и капризными. Об этом рассказал главный психиатр Санкт-Петербурга, главврач психиатрической больницы 3 имени Скворцова-Степанова Александр Софронов в разговоре с «Росбалтом».
«У них ментальная истощаемость, они теряют нить разговора, с трудом сосредотачиваются, у них желание — поспать, подремать»,
— отметил психиатр.

Врач рассказал, когда и как прививаться переболевшим COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, почему перенесшим COVID-19 не стоит торопиться с вакцинацией. Об этом сообщает радио Sputnik.
По мнению Крючкова, в течение шести-семи месяцев после заболевания делать прививку от COVID-19 особого смысла нет. Так как у большинства людей, перенесших коронавирусную инфекцию, и без того формируется специфическая иммунная защита.
Коронавирус,Наталья Яковлева,Сергей Авдеев,Николай Крючков,Минздрав РФ,ВОЗ,ТК "Звезда",Росбалт,Lenta.ru,
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