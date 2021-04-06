Хроники коронавируса: как коронавирус бьет по психике

«Риск умереть от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений у интенсивно курящих людей на 90 процентов выше, чем у тех, кто не курит»,
"Если у человека была предрасположенность к раннему поседению, после перенесенного стресса и приема антибиотиков происходит активизация этого процесса. Поэтому может увеличиться процент поседевших россиян из-за последствий пандемии. А у кого-то данный процесс просто ускорится",
«У них ментальная истощаемость, они теряют нить разговора, с трудом сосредотачиваются, у них желание — поспать, подремать»,