Хроники коронавируса: как коронавирус бьет по психике

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Русская планета

На данный момент существование связи между вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca и тромбозом не доказано. Об этом заявил глава департамента по нормам и предварительной квалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рожерио Пинто де Са Гаспар.

Он пояснил, что ВОЗ поступает информация о вакцинах и их побочных эффектах от национальных систем и регуляторных органов всего мира.

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что у курящих людей риск смерти от COVID-19 во много раз выше, чем у пациентов без вредной привычки. Его слова передает телеканал «Звезда».

«Риск умереть от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений у интенсивно курящих людей на 90 процентов выше, чем у тех, кто не курит»,

— отметил специалист.

Трихолог Наталья Яковлева рассказала, как перенесенный стресс и принятие различных лекарств в период пандемии COVID-19 сказались на здоровье россиян. По ее словам, эти факторы могут поспособствовать ускорению процесса поседения у россиян. Ее слова приводит «Вечерня Москва».

"Если у человека была предрасположенность к раннему поседению, после перенесенного стресса и приема антибиотиков происходит активизация этого процесса. Поэтому может увеличиться процент поседевших россиян из-за последствий пандемии. А у кого-то данный процесс просто ускорится",

— отметила доктор.

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге врачи наблюдали проблемы с психикой у каждого переболевшего COVID-19 пациента. После выздоровления они становились депрессивными и капризными. Об этом рассказал главный психиатр Санкт-Петербурга, главврач психиатрической больницы 3 имени Скворцова-Степанова Александр Софронов в разговоре с «Росбалтом».

«У них ментальная истощаемость, они теряют нить разговора, с трудом сосредотачиваются, у них желание — поспать, подремать»,

— отметил психиатр.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, почему перенесшим COVID-19 не стоит торопиться с вакцинацией. Об этом сообщает радио Sputnik.