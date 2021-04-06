На данный момент существование связи между вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca и тромбозом не доказано. Об этом заявил глава департамента по нормам и предварительной квалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рожерио Пинто де Са Гаспар.

Он пояснил, что ВОЗ поступает информация о вакцинах и их побочных эффектах от национальных систем и регуляторных органов всего мира.

«< > И на данный момент связь между вакцинацией(препаратом AstraZeneca) и тромбозом не выявлена», - подчеркнул представитель ВОЗ.

Он добавил, что ВОЗ ведёт активную совместную работу с Европейским агентством лекарственных средств. При этом, на данный момент, анализ рисков показывает, что преимущества использования вакцины перевешивают риски.

«Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса», - приводить слова представителя « ТАСС ».

Напомним, ранее ряд стран временно приостанавливал вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Это произошло после волны сообщений о том, что препарат приводит к тромбозу. При этом однозначного подтверждения того, что тромбоз вызывает именно вакцина пока нет.