Врач рассказал, когда и как прививаться переболевшим COVID-19

"Переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма. Какое это время, сказать сложно, обычно фигурирует цифра в 6–7 месяцев. То есть в течение этого периода после заболевания смысла большого в вакцинации нет для подавляющего большинства людей, у которых формируется эффективный специфический иммунитет", – уточнил Николай Крючков.
"Не существует ни одной зарегистрированной схемы применения существующих вакцин для этих случаев, такие исследования только начались. Изменения в инструкции по применению будут вноситься позже. По мнению многих специалистов, через 6–9 месяцев после заболевания необходимо будет пройти вакцинацию. По всей видимости, реальный интервал будет немножко выше – до 10 месяцев после заболевания. Скорее всего, чтобы эффективно усилить специфический иммунитет, достаточно будет всего одной инъекции, а не двух", – считает Николай Крючков.