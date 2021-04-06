Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Врач рассказал, когда и как прививаться переболевшим COVID-19

Даня Виттиг
2 часа назад
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, почему перенесшим COVID-19 не стоит торопиться с вакцинацией. Об этом сообщает радио Sputnik.
Врач рассказал, когда и как прививаться переболевшим COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению Крючкова, в течение шести-семи месяцев после заболевания делать прививку от COVID-19 особого смысла нет. Так как у большинства людей, перенесших коронавирусную инфекцию, и без того формируется специфическая иммунная защита.
"Переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма. Какое это время, сказать сложно, обычно фигурирует цифра в 6–7 месяцев. То есть в течение этого периода после заболевания смысла большого в вакцинации нет для подавляющего большинства людей, у которых формируется эффективный специфический иммунитет", – уточнил Николай Крючков.
Спустя время иммунитету нужна будет поддержка, однако после перенесенного COVID-19 может быть достаточно всего одной инъекции.
"Не существует ни одной зарегистрированной схемы применения существующих вакцин для этих случаев, такие исследования только начались. Изменения в инструкции по применению будут вноситься позже. По мнению многих специалистов, через 6–9 месяцев после заболевания необходимо будет пройти вакцинацию. По всей видимости, реальный интервал будет немножко выше – до 10 месяцев после заболевания. Скорее всего, чтобы эффективно усилить специфический иммунитет, достаточно будет всего одной инъекции, а не двух", – считает Николай Крючков.
Ранее "Рамблер" сообщал, что делать после вакцинации от COVID-19.
Коронавирус,Николай Крючков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители