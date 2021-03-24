Хроники коронавируса: неизвестный штамм COVID-19 обнаружен в Европе

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Новый вариант южноафриканского штамма коронавируса выделили специалисты научного центра "Вектор". Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора

"Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", — отмечается в сообщении.

Кадр из передачи

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что создать вакцину от коронавируса было легче, чем привлечь россиян к записи на прививку.

"Самым трудным оказалось убедить их. Мы с тобой сколько говорили про антивакцинаторов. Но сейчас я не очень понимаю, что происходит, особенно не понимаю бездействие людей из группы риска", — отметил он в беседе с ведущим Владимиром Соловьевым на YouTube.

Список стран, открытых для вакцинированных россиян, составила газета "Известия".

Больше всего, по данным издания, жителей России интересует Греция, которая готовится к открытию границ 14 мая. Чтобы попасть на греческие курорты нужно будет предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

Власти таиландских островов Пхукет и Самуи собираются открыться для вакцинированных туристов.

Так, все приезжающие на Пхукет с июля этого года должны предъявить сертификат о вакцинации, ковид-паспорт или проездной IATA Travel Pass и отрицательный ПЦР-тест. Это позвлит избежать карантина.

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Новый штамм COVID-19 выявили в Бельгии, однако биологи и вирусологи пока не торопятся делать о нем выводы.