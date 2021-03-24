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Хроники коронавируса: неизвестный штамм COVID-19 обнаружен в Европе

Катерина Саломе
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: неизвестный штамм COVID-19 обнаружен в Европе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Российские ученые выделили южноафриканский штамм коронавируса

Новый вариант южноафриканского штамма коронавируса выделили специалисты научного центра "Вектор". Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
"Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", — отмечается в сообщении.

Мясников возмутился нежеланию россиян прививаться

Кадр из передачи
Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что создать вакцину от коронавируса было легче, чем привлечь россиян к записи на прививку.
"Самым трудным оказалось убедить их. Мы с тобой сколько говорили про антивакцинаторов. Но сейчас я не очень понимаю, что происходит, особенно не понимаю бездействие людей из группы риска", — отметил он в беседе с ведущим Владимиром Соловьевым на YouTube.

Появился список стран, открытых для вакцинированных россиян

Список стран, открытых для вакцинированных россиян, составила газета "Известия".
Больше всего, по данным издания, жителей России интересует Греция, которая готовится к открытию границ 14 мая. Чтобы попасть на греческие курорты нужно будет предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

Острова Таиланда планируют открыться для туристов в июле

Власти таиландских островов Пхукет и Самуи собираются открыться для вакцинированных туристов.
Так, все приезжающие на Пхукет с июля этого года должны предъявить сертификат о вакцинации, ковид-паспорт или проездной IATA Travel Pass и отрицательный ПЦР-тест. Это позвлит избежать карантина.

Неизвестный штамм COVID-19 обнаружен в Европе

Depositphotos
Новый штамм COVID-19 выявили в Бельгии, однако биологи и вирусологи пока не торопятся делать о нем выводы.
«Пока неизвестно, является ли он более заразным, чем другие варианты и насколько он устойчив к вакцинам», – говорится в одном из известных Telegram-каналов.
Коронавирус,Александр Мясников,Владимир Соловьев,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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