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Российские ученые выделили южноафриканский штамм коронавируса

Диана Товсепова
3 часа назад
Новый вариант южноафриканского штамма коронавируса выделили специалисты научного центра "Вектор". Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
"Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", — отмечается в сообщении.
Вирусный изолят направили в Государственную коллекцию вирусов.В ближайшее время ученые начнут исследование эффективности нейтрализации такого варианта COVID-19 сыворотками привитых российским вакцинами и переболевшими COVID-19.
Коронавирус,Видео,Роспотребнадзор,
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