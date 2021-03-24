Новый вариант южноафриканского штамма коронавируса выделили специалисты научного центра "Вектор". Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
"Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", — отмечается в сообщении.
Вирусный изолят направили в Государственную коллекцию вирусов.В ближайшее время ученые начнут исследование эффективности нейтрализации такого варианта COVID-19 сыворотками привитых российским вакцинами и переболевшими COVID-19.