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Хроники коронавируса: главные новости за 19 марта
Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
В России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса
depositphotos.com
За сутки в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 13% из них не имели клинических проявлений болезни.
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В ЕС объявили о начале третьей волны коронавируса
РИА Новости
В
ЕС
объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19. Об этом заявила представитель
Еврокомиссии
(ЕК) Дана Спинант. Эксперт также призвала всех ускорить процесс вакцинации.
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Ученые заявили, что аспирин может снизить смертность от COVID
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Ученые Университета
Джорджа Вашингтона
в столице США считают, что небольшая доза аспирина может снизить смертность пациентов с COVID-19, а также необходимость их госпитализации в реанимации и использования аппаратов ИВЛ.
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В Швейцарии назвали новые штаммы COVID более смертоносными
РИА Новости
Федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение,
Ален Берсе
, заявил, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус.
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