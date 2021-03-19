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Хроники коронавируса: главные новости за 19 марта

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 13% из них не имели клинических проявлений болезни.

В ЕС объявили о начале третьей волны коронавируса

В ЕС объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант. Эксперт также призвала всех ускорить процесс вакцинации.

Ученые заявили, что аспирин может снизить смертность от COVID

Ученые Университета Джорджа Вашингтона в столице США считают, что небольшая доза аспирина может снизить смертность пациентов с COVID-19, а также необходимость их госпитализации в реанимации и использования аппаратов ИВЛ.

В Швейцарии назвали новые штаммы COVID более смертоносными

Федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе, заявил, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус.
Коронавирус,Ален Берсе,Джордж Вашингтон,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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