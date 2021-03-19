Ученые заявили, что аспирин может снизить смертность от COVID 

Ученые Университета Джорджа Вашингтона в столице США считают, что небольшая доза аспирина может снизить смертность пациентов с COVID-19, а также необходимость их госпитализации в реанимации и использования аппаратов ИВЛ. Слова экспертов приводятся на сайте университета.
«Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами»,
— поделился Джонатан Чоу.
Он также выразил надежду, что исследование побудит и других изучать влияние аспирина на снижение повреждения легких у пациентов с COVID-19.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в ЕС объявили о начале третьей волны коронавируса.