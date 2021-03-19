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За сутки в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 13% из них не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 443 летальных исхода. Всего сутки в России полностью выздоровели 12 337 человек.

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В целом, на сегодняшний день в России выявлено 4 437 938 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 94 267 летальных исходов, выздоровели 4 049 373 человека.