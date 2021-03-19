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В России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса 

Даня Виттиг 2 часа назад
В России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За сутки в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 13% из них не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 443 летальных исхода. Всего сутки в России полностью выздоровели 12 337 человек.
Стопкоронавирус.рф
В целом, на сегодняшний день в России выявлено 4 437 938 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 94 267 летальных исходов, выздоровели 4 049 373 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса.
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