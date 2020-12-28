Гинцбург заявил, что 92% не болеют COVID-19 после вакцины

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся вакциной от коронавируса "Спутник V" получают абсолютную защиту от инфекции. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"А 90 почти что 2 процента вакцинированных просто-таки не болеют, то есть у них стерильный иммунитет", — сказал Александр Гинцбург.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила на брифинге, что российская вакцина справится и с новым "британским" штаммом COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи назвали условия вакцинации для россиян старше 60 лет.