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Гинцбург заявил, что 92% не болеют COVID-19 после вакцинации 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Гинцбург заявил, что 92% не болеют COVID-19 после вакцины
Фото: РИА Новости
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся вакциной от коронавируса "Спутник V" получают абсолютную защиту от инфекции. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"А 90 почти что 2 процента вакцинированных просто-таки не болеют, то есть у них стерильный иммунитет", — сказал Александр Гинцбург.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила на брифинге, что российская вакцина справится и с новым "британским" штаммом COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи назвали условия вакцинации для россиян старше 60 лет.
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