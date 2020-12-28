Голикова оценила вакцину против нового штамма COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не имеет сомнений относительно того, что российская вакцина справится с новым "британским" штаммом COVID-19.
По словам Голиковой, в данный момент специалисты изучают мутацию на основе данных, обнародованных британскими коллегами. Согласно имеющейся информации, отечественные препараты против COVID-19 способны противостоять новому штамму:
"Пока у нас нет оснований сомневаться в этом",
— заявила замправительства в беседе с РИА Новости.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт заявил о главной опасности нового штамма коронавируса.