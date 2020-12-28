Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Голикова оценила эффективность вакцины против нового штамма COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Голикова оценила вакцину против нового штамма COVID-19
Фото: depositphotos.com
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не имеет сомнений относительно того, что российская вакцина справится с новым "британским" штаммом COVID-19.
По словам Голиковой, в данный момент специалисты изучают мутацию на основе данных, обнародованных британскими коллегами. Согласно имеющейся информации, отечественные препараты против COVID-19 способны противостоять новому штамму:

"Пока у нас нет оснований сомневаться в этом",

— заявила замправительства в беседе с РИА Новости.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт заявил о главной опасности нового штамма коронавируса.
Видео дня. Что такое новогодний панкреатит
Коронавирус , Татьяна Голикова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение