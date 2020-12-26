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Эксперт заявил о главной опасности нового штамма коронавируса 

Александра Нечаева 46 минут назад
Эксперт заявил о главной опасности нового штамма коронавируса
Фото: Depositphotos
Слова британского врача Питера Хорби, возглавляющего консультативную группу британского правительства по новым и возникающим угрозам респираторного вируса, приводит Daily Mail.
Хорби признался, что беспокойство вызывает не только тот факт, что появляющиеся мутации могут делать SARS-CoV-2 более заразным, но и влиять на возможность антител нейтрализовать вирус.
Опасность заключается в том, что это может облегчить повторное заражение, кроме того, люди могут быстрее заразиться новым штаммом, против которого вакцины могут оказаться не слишком эффективными.
Правда, Хорби отметил, что пока такой вывод сделать ему позволили всего лишь структурные данные, которые следует проверять в ходе лабораторных испытаний.
Ранее "Рамблер" писал о том, что вирусолог сравнил иммунитет после болезни и вакцинации.
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