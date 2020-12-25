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Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации 

Даня Виттиг 2 часа назад
Вирусолог сравнил иммунитет после болезни и вакцинации
Фото: depositphotos.com
Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко сравнил количество антител после вакцинации препаратом «Спутник V» и перенесенной болезни. Оказалось, уровень антител выше введения препарата. Его слова передает радио Sputnik.
Однако этот показатель нельзя назвать ключевым, поскольку даже полное отсутствие не означает, что человек может заболеть повторно.

«Иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект», — сказал он.

Бутенко уточнил, что встреча с вирусом работает по принципу вакцины. Просто вакцина снижает уровень «горючего материала» для болезни — людей, восприимчивых к вирусу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что американская вакцина показала 100% эффективность.
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Коронавирус , Александр Бутенко , ИА Sputnik
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