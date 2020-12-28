Эксперты подчеркнули, что делать прививку от коронавируса пенсионерам можно лишь после ремиссии хронических заболеваний.

Болибок также отметил, что пациенту нельзя вакцинироваться, если он "прямо сейчас" заболел, например, ОРВИ. Эксперт обозначил, что в целом прививка не опасна для людей старше 60 лет.

Малышев, в свою очередь, заявил, что пожилым россиянам нужно привиться как можно скорее. Медик призвал не употреблять спиртное за три дня до и после вакцинации. Кроме того, после прививки не следует пренебрегать всеобщими правилами: необходимо также носить маски, соблюдать дистанцию и избегать мест скопления людей.