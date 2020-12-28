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Вирусолог и инфекционист назвали условия вакцинации для россиян старше 60 лет 

Мира Маркина 2 часа назад
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и вирусолог-инфекционист Николай Малышев назвали условия вакцинации пожилых людей. Об этом сообщает URA.RU.
Эксперты подчеркнули, что делать прививку от коронавируса пенсионерам можно лишь после ремиссии хронических заболеваний.
Болибок также отметил, что пациенту нельзя вакцинироваться, если он "прямо сейчас" заболел, например, ОРВИ. Эксперт обозначил, что в целом прививка не опасна для людей старше 60 лет.
Малышев, в свою очередь, заявил, что пожилым россиянам нужно привиться как можно скорее. Медик призвал не употреблять спиртное за три дня до и после вакцинации. Кроме того, после прививки не следует пренебрегать всеобщими правилами: необходимо также носить маски, соблюдать дистанцию и избегать мест скопления людей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что власти Москвы сообщили о начале вакцинации людей старше 60 лет.
Коронавирус , Видео , Владимир Болибок , Николай Малышев , Правительство Москвы , РИА Ura.ru
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