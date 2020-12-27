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Власти Москвы сообщили о начале вакцинации людей старше 60 лет 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Власти Москвы сообщили о начале вакцинации пожилых
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале вакцинации людей старше 60 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.
Запись открывается в понедельник, 28 декабря.

«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь», — написал мэр города на своем персональном сайте.

Ранее "Рамблер" сообщал, что "Спутник V" разрешили применять пожилым людям.
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Коронавирус , Сергей Собянин , Минздрав РФ , Правительство Москвы
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