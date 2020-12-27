Власти Москвы сообщили о начале вакцинации пожилых

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале вакцинации людей старше 60 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.
Запись открывается в понедельник, 28 декабря.
«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь», — написал мэр города на своем персональном сайте.
Ранее "Рамблер" сообщал, что "Спутник V" разрешили применять пожилым людям.