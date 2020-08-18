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Минздрав России показал производство вакцины от коронавируса. Кадры опубликованы в Telegram-канале Life Shot.

На видео показано стерильное помещение, конвейер и люди, одетые в средства индивидуальной защиты (СИЗ): костюмы, маски, перчатки и очки.

Ранее стало известно, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она была разработана специалистами центра имени Гамалеи. Вакцина получила название "Спутник V". Ожидается, что в начале 2021 года все граждане России смогут сделать прививку.