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Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Стало известно, когда россияне смогут получить вакцину от коронавируса.
Сообщается, что граждане смогут привиться от коронавируса, начиная с 1 января 2021 года. Об этом свидетельствует ее регистрационное удостоверение.
Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", — сказал президент.

Он добавил, что в России вакцинация от коронавируса будет добровольной, а также рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19.

"Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки", — отметил Путин.

Вакцина получила название «Спутник V».
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Мясников назвал пандемию "мутной историей".
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Коронавирус , Видео
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