Стало известно, когда россияне смогут получить вакцину от коронавируса.

Сообщается, что граждане смогут привиться от коронавируса, начиная с 1 января 2021 года. Об этом свидетельствует ее регистрационное удостоверение.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", — сказал президент.

Он добавил, что в России вакцинация от коронавируса будет добровольной, а также рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19.

"Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки", — отметил Путин.

Вакцина получила название «Спутник V».