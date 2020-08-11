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Мясников назвал пандемию коронавируса «мутной историей» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Телеведущий и врач Александр Мясников высказался о глобальных изменениях, связанных с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В своем сообщении он пустился в размышления о том, что все, что сейчас происходит в мире связано с пандемией коронавируса. Ее он назвал "мутной историей".

«Извращённая политика государств, уничтожающая любые надежды на стабильность, неудержимые расовые волнения, перерастающие в простую перестановку цветов местами, теперь вот вся эта мутная история с пандемией»

После он пояснил, что считает пандемию "мутной" не из-за того, что ее не было, а по другим причинам.

«"Мутная" именно по отчетливому у всех ощущению, что все эти тектонические изменения вызваны не вирусом»

В конце медик дал философский совет всем читающим:

«На самом деле мы каждый должны жить так, если бы этот день был последний. А значит достойно. Быть спокойным, твёрдым в своих законных желаниях и не поддаваться панике. Любить ближних, любить себя и помнить — это Ваша жизнь, это ваши дни, не позволяйте их никому омрачать»

Ранее "Рамблер" сообщал, что медики нашли причины осложнения коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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