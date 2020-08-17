Раскрыта тайна самой опасной болезни в истории

Ученые из Института изучения истории человека Общества Макса Планка выяснили, когда появился самый опасный для человека штамм бактерии — туберкулез. Научная работа опубликована в журнале Genome Biology.

Оказалось, что туберкулез возник в неолите. Специалисты проанализировали петрификаты внутри сохранившихся легочных тканей епископа XVII века Педера Винструпа — рубцы, которые окружены капсулой из солей кальция и являются признаком поражения туберкулезом.

Ученые выделили ДНК палочки Коха Mycobacterium tuberculosis и реконструировали геном. Это позволило им использовать год смерти Педера Винструпа, как опорную точку для определения времени происхождения патогена. Таким образом, эксперты подтвердили относительно молодой возраст туберкулеза.

В 2014 году этим вопросом занималась группа ученых из Тюбингенского университета и Университета штата Аризона. Они реконструировали три древних генома туберкулеза из доколумбовой Южной Америки. Согласно их исследованиям, туберкулез возник в течение последних шести тысяч лет.