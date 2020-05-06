Доктор Мясников записал репортаж из «красной зоны» 

Популярный российский врач Александр Мясников показал репортаж из "красной зоны" — отделения, где лежат пациенты с подтвержденным коронавирусом. Видео он поделился в своем телеграм-канале.
Доктор показал, что происходит в отделении, и рассказал о том, что "работа спокойная, нянечки моют, пациенты, как положено, лежат". По его словам, "никто не суетится, работа идет своим чередом". Также в видеоролике отметили, что некоторые пациенты в реанимации играют в игры, а это говорит об их хорошем эмоциональном настрое.
В своем телеграм-канале врач предупредил о том, что не стоит вызывать скорую при легких симптомах.
"Лечь в больницу на лечение автоматически сегодня подразумевает попадание в агрессивную среду инфекционного госпиталя с колоссальными рисками внутрибольничного заражения не только вирусом, но и множеством других бактерий", — объяснил доктор.
Мясников еще раз напомнил, что пока лекарства от коронавируса не существует. В больнице должны находиться люди с тяжелым течением болезни.
"Мы не можем излечить от вируса, но мы можем управлять осложнениями: давать кислород, лечить системные тромбозы, предупреждать "цитокиновый шторм", лечить бактериальные осложнения. А легкое и средне-легкое течение болезни лечится дома", — рассказал врач.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников оценил риск заражения COVID у онкобольных.