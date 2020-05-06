Доктор Мясников записал репортаж из «красной зоны» 

Популярный российский врач Александр Мясников показал репортаж из "красной зоны" — отделения, где лежат пациенты с подтвержденным коронавирусом. Видео он поделился в своем телеграм-канале.

Доктор показал, что происходит в отделении, и рассказал о том, что "работа спокойная, нянечки моют, пациенты, как положено, лежат". По его словам, "никто не суетится, работа идет своим чередом". Также в видеоролике отметили, что некоторые пациенты в реанимации играют в игры, а это говорит об их хорошем эмоциональном настрое.

"Лечь в больницу на лечение автоматически сегодня подразумевает попадание в агрессивную среду инфекционного госпиталя с колоссальными рисками внутрибольничного заражения не только вирусом, но и множеством других бактерий", — объяснил доктор.

Мясников еще раз напомнил, что пока лекарства от коронавируса не существует. В больнице должны находиться люди с тяжелым течением болезни.