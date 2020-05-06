Мясников назвал симптомы для вызова скорой

Главный врач городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича Александр Мясников рассказал о симптомах, при которых необходимо вызвать скорую помощь. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По словам доктора Мясникова, основной симптом — это температура выше 38 градусов. При том, что она не спадает после приема жаропонижающих средств. Еще симптомы, при которых нужно вызывать скорую, — затрудненность дыхания, обезвоживание, сухость во рту и сопутствующие концентрированная моча и диарея. Также стоит обратиться за помощью при заторможенности и спутанности сознания.

Доктор Мясников отметил, что все эти симптомы могут указывать на наличие коронавируса.