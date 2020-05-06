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Мясников оценил риск заражения COVID-19 у онкобольных 

Мира Маркина 6 мая 2020
Мясников оценил риск заражения COVID у онкобольных
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников из программы "О самом главном" оценил риск заражения коронавирусом у больных раком.
По словам специалиста, пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска любыми инфекциями:
"В период лечения иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением. Все это создает дополнительную угрозу инфицирования".
Эксперт подчеркнул, что онкобольным в период пандемии нужно особенно тщательно соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики. При этом плановое лечение, в частности курсы химиотерапии, прерывать крайне нежелательно. Мясников отметил, что их необходимо продолжать согласно лечебному плану.
Однако, если пациент все-таки заразился COVID-19, в период инфицирования химиотерапию проводить не стоит.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19.
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Коронавирус , COVID-19 , Александр Мясников
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