Мясников оценил риск заражения COVID у онкобольных

Врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников из программы "О самом главном" оценил риск заражения коронавирусом у больных раком.
По словам специалиста, пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска любыми инфекциями:
"В период лечения иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением. Все это создает дополнительную угрозу инфицирования".
Эксперт подчеркнул, что онкобольным в период пандемии нужно особенно тщательно соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики. При этом плановое лечение, в частности курсы химиотерапии, прерывать крайне нежелательно. Мясников отметил, что их необходимо продолжать согласно лечебному плану.
Однако, если пациент все-таки заразился COVID-19, в период инфицирования химиотерапию проводить не стоит.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19.